Simbolikong Paglalayag ng Barkong “Omar Mukhtar” mula Libya upang Basagin ang Pagbara sa Gaza

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- na ngayon (26 Shahrivar 1404) ay umalis mula sa pantalan ng Tripoli, kabisera ng Libya, ang barkong “Omar Mukhtar” bilang bahagi ng pandaigdigang “Fleet of Steadfastness” upang maghatid ng tulong at ipakita ang pakikiisa sa mamamayan ng Gaza.
Bago ang pag-alis, nagkaroon ng simbolikong pagtitipon sa tapat ng pantalan bilang suporta sa Gaza.
Ayon kay Omar al-Hassi, dating Punong Ministro ng Libya na kasama sa misyong ito:
“Layunin naming putulin ang blockade na ipinataw sa Gaza. Ang armadang ito ay hindi kumakatawan sa alinmang pamahalaan, partido, o grupo—puro makataong pagkilos lamang para maihatid ang tulong sa mga taong nakapailalim sa pagbara.”
Mga Detalye ng Paglalayag
Sakay ng barko: 15 na mga aktibista mula sa iba’t ibang bansa gaya ng Britanya, Kanada, at Scotland, habang ang iba ay mga Libyan.
Dalang kargamento: mga gamot, pagkain, damit-pambata, at kagamitang medikal.
Tagal ng biyahe: Tinatayang 7–10 araw bago makarating sa Gaza.
Si Riyad al-Saki, isa sa mga Libyanong tagapag-organisa, ay nagsabi na ang layunin ng paglalayag ay maalis ang blockade sa Gaza at pukawin ang konsensya ng pandaigdigang komunidad laban sa patuloy na paghihirap ng mga residente roon.
Pandaigdigang Pakikilahok
Ang “Fleet of Steadfastness” ay binubuo ng iba’t ibang alyansa at kilusan, kabilang ang:
Freedom Flotilla,
Global Gaza Movement,
Morocco Caravan of Steadfastness,
at ang Malaysian Nusantara Steadfastness Organization.
Tinatayang mga aktibista mula sa humigit-kumulang 50 bansa ang kasali, kaya’t ito ang pinakamalaking pagkilos sa dagat para sa pakikiisa sa Gaza hanggang sa ngayon.
…………….
328
Your Comment