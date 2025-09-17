Ulat na May Larawan | Paglikas ng Mga Tao sa Gaza Mula Hilaga Patungong Timog

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Dahil sa matinding pag-atake ng hukbong Israeli sa hilagang bahagi ng Gaza Strip at sa paglabas ng mga abiso ng sapilitang paglilikas, nagsimula ang bagong alimpuyong sapilitang paglikas. Libu-libong Palestino, na may kaunting personal na gamit, ang ilan ay sasakyan, at marami ay naglalakad, ay papunta sa timog ng Gaza sa pamamagitan ng Rashid Street. Ang malawakang paglipat na ito ay nagaganap sa kabila ng matinding pinsala sa mga imprastruktura ng lungsod at kritikal na kalagayan ng tao sa lugar. Ayon sa mga lokal na mapagkukunan, mayroong matinding pagsisikip ng mga tao sa mga daanan palabas at kakulangan sa mga pangunahing pangangailangan tulad ng tubig, pagkain, at gamot. …………… 328
17 Setyembre 2025 - 13:44
News ID: 1727998
