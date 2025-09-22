Yemen sa Paningin at Puso ni Shaheed Sayyid Hassan Nasrallah sa Ika-11 Anibersaryo ng Rebolusyon ng Yemen
Sa paggunita ng ika-11 anibersaryo ng Tagumpay ng Rebolusyong Yemeni, inihahanda ng mga Yemeni ang malalaking programa ng pag-alala kay Sayyid Hassan Nasrallah, ang kilalang “Pinuno ng Pananalig at Paninindigan” ng kilusang Hezbollah.
Ang Rebolusyon ng 21 Setyembre 2014 ay hindi isang biglaang pangyayari kundi tugon sa pamahalaan ni Mansour Hadi na, ayon sa mga Yemeni, ay nagbukas sa bansa sa labis na panghihimasok ng mga banyaga at pumigil sa malayang pagpapasya ng mamamayan.
Ngayong ika-11 taon, nananatiling matatag ang mga Yemeni sa kabila ng matinding pagkubkob at digmaan laban sa rehimeng Zionista. Sa loob ng walong taon, hinarap nila ang malupit na pagsalakay ng Saudi at US coalition at sa halos dalawang taon, nakipagkaisa para sa pagtatanggol sa Gaza at sa estratehikong kipot ng Dagat Pula.
Binanggit ni Abdul Malik al-Houthi, pinuno ng rebolusyon, na ang 21 Setyembre ay isang “ganap na orihinal na tagumpay” ng mga Yemeni—isang kilusan na walang impluwensya o dikta mula sa labas. Ayon sa kanya, ang mga Amerikano at ang rehimeng Zionista ang pinakatalo dahil nawala ang kanilang direktang kontrol sa Yemen.
Si Sayyid Hassan Nasrallah, Kalihim-Heneral ng Hezbollah, ay kilala sa kanyang matibay na suporta sa mga Yemeni. Sa maraming talumpati, inilarawan niya ang kanilang laban bilang bahagi ng “axis of resistance” laban sa pananakop ng US at Israel. Tinawag pa niya ang digmaan sa Yemen na isang “digmaang paglilipol ng lahi” at pinuri ang katapangan ng mga mandirigmang Yemeni, minsang sinabi: “Sana’y isa ako sa mga mandirigma sa ilalim ng kanilang matapang na lider.”
Sa mga taon ng kagutuman at pagkubkob, nakita ni Nasrallah ang kanilang pamunuan na tunay na nakikiisa sa mamamayan—ang gutom at hirap ay bakas maging sa mukha ng kanilang pinuno. Sa bawat pag-atake, kabilang na ang pambobomba ng mga kasalan at pagdiriwang, mariin niyang kinondena ang koalisyon ng Saudi at Amerika.
Habang papalapit ang anibersaryo, naghahanda ang mga Yemeni na parangalan ang alaala ni Sayyid Hassan Nasrallah, na para sa kanila ay hindi lamang kaalyado kundi kapatid sa iisang pakikibaka para sa kalayaan at dangal ng mga api.
