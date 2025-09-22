Ulat na may Larawan: Paglibing kay Shaheed Hassan Shahrour sa Kfarkila

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ipinangunahan ng Hezbollah, mga tagasuporta ng resistensya, at mga mamamayan ng bayan ng Kfarkila sa katimugang Lebanon ang isang malaking martsa ng paglilibing para kay Shaheed Hassan Abdul Karim Shahrour, na kilala rin bilang “Manar”, na tinaguriang “Mandirigma sa Daan patungong Al-Quds (Jerusalem)”. Lumahok sa seremonyang ito ang: Maraming iskolar ng relihiyon at kilalang personalidad, Mga pamilya ng mga martir, At malalaking pangkat ng mga taga-suporta na tumugon sa “panawagan ng katapatan para sa mga banal na dugo.” Ang pagdalo ng napakaraming tao ay nagsilbing pagpupugay at pagkilala sa sakripisyo ni Shahrour para sa layunin ng resistensya. ………….. 328
22 Setyembre 2025 - 13:57
News ID: 1729808
