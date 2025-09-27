Pagtitipon ng mga Tao sa Lebanon sa Lugar ng Pagkamatay ni Sayyid Hassan Nasrallah + Mga Larawan

Noong ika-5 ng Mehr 1404 (27 Setyembre 2025), sa unang anibersaryo ng pagkamatay ni Sayyid Hassan Nasrallah, dating Kalihim Heneral ng Hezbollah sa Lebanon, ginanap ang isang seremonya sa lugar ng kanyang pagkamatay sa Beirut.
Dumalo ang mga kalahok mula sa iba’t ibang rehiyon ng Lebanon upang gunitain ang unang anibersaryo ng kanyang pagkamatay.
Kasama sa seremonya ang paglalagay ng mga larawan ng martir, pagsindi ng mga kandila, at pag-awit ng mga slogan ng paglaban; isang emosyonal na sandali na nagbigay-diin sa pananampalataya sa landas at kaisipan ni Nasrallah at sa kanyang makabuluhang paninindigan sa larangan ng paglaban.
Sa pagtitipon, malaki ang naging presensya ng mga grupong mamamayan, kabataan, at mga estudyante. Sa kanilang mga talumpati, sinabi nila: “Ang katapatan sa martir na lider ay magiging slogan ng yugtong ito, at ang kanyang mga habilin ay mananatiling gabay sa landas patungo sa Palestina at Jerusalem.”
Bilang simbolikong kilos, ang larawan ni Sayyid Hassan Nasrallah ay ipininta sa sikat na bato na “Al-Rouche” sa Beirut, at pinasigla ang gabi ng kabisera ng Lebanon sa liwanag ng kanyang alaala. Ang bato na isa sa mga pambansang simbolo at atraksyon sa Beirut ay naging entablado para parangalan ang martir.
Bitbit ang mga watawat at plakard, nagbunyi ang mga kalahok at nagpalabas ng mga slogan na nagpapatunay sa pagpapatuloy ng landas ng paglaban—isang landas na pinamunuan ni Nasrallah sa loob ng maraming taon.
