Ulat na may Larawan / Pagtatanghal ng Mabibigat na Sandata sa Kabisera ng Iran

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Iginanap sa Tehran, kabisera ng Iran, ang isang malakihang parada ng mga mabibigat na sandata bilang bahagi ng taunang pagdiriwang ng “Linggo ng Banal na Depensa.” Detalye ng Pagtatanghal Mga Ipinakitang Kagamitan: Mga misil na balistiko Mga sistema ng depensang panghimpapawid Iba’t ibang uri ng drone (unmanned aerial vehicles) Layunin ng Seremonya: Pag-alala at pagbibigay-pugay sa digmaang ipinataw laban sa Iran at Iraq (1980–1988). Pagpapakita ng kakayahan at kahandaan ng militar ng Iran. Ang taunang paggunita ng “Linggo ng Banal na Depensa” ay mahalagang bahagi ng pambansang alaala ng Iran, na nagsisilbing paalala sa mga sakripisyo noong panahon ng walong taong digmaan at pagpapakita rin ng patuloy na lakas at inobasyon ng kanilang sandatahang lakas. …………. 328
28 Setyembre 2025 - 09:23
