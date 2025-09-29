Ulat na may Larawan / Paggunita sa Unang Anibersaryo ng Pagkamartir ni Sayyed Hassan Nasrallah sa Suburb ng Beirut
Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Idinaos kahapon ang seremonya para sa unang anibersaryo ng pagkamartir nina Sayyed Hassan Nasrallah at Sayyed Hashem Safieddine, ang mga dating Pangkalahatang Kalihim ng kilusang Hezbollah sa Lebanon. Ginawa ang pagdiriwang sa katimugang bahagi ng Beirut (Dahiyeh), at dinaluhan ito ng napakaraming mamamayang Lebanese at mga tagasuporta ng Front ng Panlaban (Resistance Front) upang alalahanin ang kanilang mga pinuno at ang kanilang naiambag sa kilusan ng paglaban. ……….. 328
29 Setyembre 2025 - 09:13
News ID: 1732695
Your Comment