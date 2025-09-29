Ulat na May Larawan | Pandaigdigang Kapistahan ng Tula at Panitikan “Lebanese Moon” Bilang Paggunita sa Anibersaryo ng Pagkamatay ni Sayyed Hassan Na
Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Iginanap ang pandaigdigang kapistahan ng tula at panitikan na “Lebanese Moon” bilang paggunita sa unang anibersaryo ng pagkamatay ni Sayyed Hassan Nasrallah, ang yumaong Secretary-General ng Hezbollah ng Lebanon, sa Meh Theater ng Hozeh Honari sa Tehran. Dumalo sa nasabing pagtitipon ang mga makata at manunulat mula sa Iran at iba pang bansa, na nagbigay-pugay sa alaala at ambag ni Nasrallah sa larangan ng pampulitika at panlipunang kilusan. ………. 3287
29 Setyembre 2025 - 10:11
News ID: 1732722
