Larawang Balita | Pagpupulong ng Pangalawang Pinuno para sa Pandaigdigang Ugnayan ng AhlulBayt(ع) kay Allamah Sayyid Ali Fadlallah
Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Nakipagpulong si Hojjat al-Islam wa al-Muslimin Mohammad Ali Moeinian, Pangalawang Pinuno para sa mga Pandaigdigang Gawain ng Pandaigdigang Samahan ng AhlulBayt(ع), kay Allamah Sayyid Ali Fadlallah, isa sa mga kilalang iskolar ng Lebanon, sa lungsod ng Beirut. ………….. 328
30 Setyembre 2025 - 07:39
News ID: 1733040
