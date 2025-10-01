10 Patay sa Pag-atake sa Punong-Tanggapan ng Seguridad sa Timog Pakistan

Isang pagsabog at armadong engkuwentro sa lungsod ng Quetta, Pakistan ang nagresulta sa pagkamatay ng 10 katao at pagkasugat ng hindi bababa sa 33 iba pa.
Ayon sa AhlulBayt (a.s.) International News Agency – ABNA, kabilang sa mga nasawi ay mga sibilyan at mga kawal ng pwersa sa hangganan matapos na pasabugin ang punong-tanggapan ng Frontier Corps sa Quetta, kabisera ng Balochistan sa timog-kanlurang bahagi ng Pakistan.
Iniulat ng mga opisyal na isang suicide bomber ang gumamit ng isang maliit na trak na kargado ng bomba at sumabog sa harap ng gusali. Pagkaraan ng pagsabog, ilang armadong kalalakihan ang pumasok at nakipagbarilan sa mga pwersang panseguridad.
Sa pahayag sa telebisyon, sinabi ni Sarfraz Bugti, Punong Ministro ng Balochistan, na apat na salarin ang napatay ng mga awtoridad. Dagdag niya, “Hindi hahadlang ang ganitong mga pag-atake sa ating hangarin para sa kaunlaran at kapakanan ng ating bansa.”
Ayon kay Bakht Kakar, Ministro ng Kalusugan ng Balochistan, bukod sa 10 patay ay may 33 pang sugatan. Iniulat ng AFP, batay sa isang lokal na opisyal, na kabilang sa mga biktima ay 6 sibilyan at 4 na kawal ng pwersang panseguridad.
Sa mga CCTV footage na nakalap ng midya, makikitang isang maliit na trak ang lumiko patungo sa pangunahing gate ng punong-tanggapan bago ang pagsabog.
Wala pang grupong umako ng pananagutan sa pag-atake. Gayunman, sa mga nakaraang buwan ay mas naging madalas ang mga opensiba ng mga armadong grupong separatista laban sa mga puwersang panseguridad sa rehiyon. Kabilang sa mga kilalang grupo ay ang Balochistan Liberation Army (BLA), na nananawagan ng kalayaan ng Balochistan mula sa Pakistan, at patuloy na humihiling sa pagpapalaya ng mga bilanggong pulitikal at sa mga nawawalang etnikong Baloch na umano’y dinukot ng militar ng Pakistan.
