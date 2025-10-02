Mga Ulat ng Larawan: Unang Anibersaryo ng Pagkamartir ni Sayyed Nasrallah sa Dambana ni Sayyida Masoumeh
Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Iginanap noong Miyerkules, Oktubre 1, 2025, sa Imam Khomeini Hall ng banal na dambana ni Lady Fatima Masoumeh (sa) ang unang anibersaryo ng pagkamartir ng mga nangunguna sa Resistance Axis, mga iginagalang na iskolar ng Shia at mga kilalang personalidad ng mundong Islamiko, sina Sayyed Hassan Nasrallah at Sayyed Hashem Safi al-Din. Dinaluhan ang seremonya ng mga mataas na awtoridad sa relihiyon, mga personalidad mula sa seminaryo at akademya, mga kinatawan ng pandaigdigang organisasyon, mga pamilya ng mga martir, at iba’t ibang grupo ng mga debotong tao mula sa Qom. …………. 328
2 Oktubre 2025 - 13:12
News ID: 1734053
