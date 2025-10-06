Mga Larawan: Seremonya ng Pagbubunyag ng Espesyal na Website ng Tasnim News Agency para sa Seminaryo at Klero
Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Idinaos ang seremonya ng pagbubunyag para sa espesyal na website ng Tasnim News Agency na nakatuon sa mga usapin ng seminaryo at klero noong Sabado, 4 Oktubre 2025, sa conference hall ng Masoumiyeh Seminary sa Qom. Ang pangunahing talumpati ay ibinigay ni Ayatollah Arafi, Direktor ng mga Seminaryo sa Iran. ………. 328
6 Oktubre 2025 - 09:06
News ID: 1735481
