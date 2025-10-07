Ulat ng Larawan | Seremonya ng Unang Anibersaryo ng Pagkamartir ni Shaheed Sayyed Hassan Nasrallah sa Unibersidad ng Tehran
Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang seremonya para sa unang anibersaryo ng pagkamartir ni Shaheed Sayyed Hassan Nasrallah ay ginanap kasabay ng ikalawang anibersaryo ng pagsisimula ng Operasyon “Bagyong Al-Aqsa”, sa Shahid Chamran Hall ng Faculty of Engineering sa Unibersidad ng Tehran. Dumalo sa nasabing pagtitipon si Hujjat al-Islam wal-Muslimeen Sayyed Ali Khomeini, apo ni Imam Khomeini (RA), at si Nasser Abu Sharif, kinatawan ng Islamic Jihad Movement ng Palestine sa Iran. ………… 328
7 Oktubre 2025 - 08:27
News ID: 1735781
Your Comment