Ulat na Larawan | Pambansang Kaganapan na “Iran Hamdel” sa Hosseiniyeh Imam Khomeini (ra)

Ang pambansang kaganapan na “Iran Hamdel” ay isang salaysay ng pagkakaisa at pakikiisa ng sambayanang Iranian — mula sa panahon ng pandemya ng COVID-19 hanggang sa Operation Al-Aqsa Storm at ang 12-araw na digmaan ng Zionistang rehimen.
Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang pambansang kaganapan na “Iran Hamdel” ay isang salaysay ng pagkakaisa at pakikiisa ng sambayanang Iranian — mula sa panahon ng pandemya ng COVID-19 hanggang sa Operation Al-Aqsa Storm at ang 12-araw na digmaan ng Zionistang rehimen.
Ginanap ito sa Hosseiniyeh Imam Khomeini (ra) noong Martes, 15 Mehr 1404, sa presensiya ng:
mga pamilya ng mga martir ng kamakailang 12-araw na digmaan, mga aktibistang boluntaryo at makabayang grupo, at ilang personalidad mula sa kilusang panlaban (Resistance Axis).
Layunin ng pagtitipon na ito ang ipakita ang malawakang pagkakaisa ng sambayanang Iranian sa harap ng mga pandaigdigang hamon — mula pandemya hanggang paglaban sa pananakop.
………….
328
Your Comment