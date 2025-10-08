📸 Larawan: Malawakang kilos-protesta para sa Palestina sa Toronto, Canada

Toronto, Canada — Mahigit sampung libong (10,000+) mga raliyista mula sa iba’t ibang grupong Canadian ang nagmartsa upang tutulan ang digmaan ng pagpatay ng lahi (genocide) laban sa mga mamamayan ng Gaza at manawagan ng agarang pagpasok ng tulong makatao sa lugar.
Ang mga kalahok ay nagbitbit ng mga bandila ng Palestina at mga plakard na may panawagan ng “Free Palestine” at “Stop the Siege” habang naglalakad sa mga pangunahing lansangan ng Toronto.
Dumalo rito ang mga kinatawan ng iba’t ibang komunidad, organisasyong sibiko, relihiyosong grupo, at mga estudyante bilang bahagi ng pandaigdigang pagkilos ng pakikiisa sa Gaza.
Layunin ng protesta:
Kundinahin ang patuloy na digmaan at pagkubkob sa Gaza.
Manawagan ng tigil-putukan at agarang humanitarian access.
Ipakita ang pambansang at pandaigdigang pagkakaisa para sa karapatang pantao ng mga Palestino.
