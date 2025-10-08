📸 Mga Ulat ng Larawan: Press Conference para sa 8th International Summit on Solidarity with Palestinian Children and Youth
Ginawa ang press conference bilang pag-alaala kay martir Muhammad al-Durrah at dinaluhan ng mga opisyal at aktibistang sumusuporta sa mga kabataan at bata ng Palestina.
Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ginawa ang press conference bilang pag-alaala kay martir Muhammad al-Durrah at dinaluhan ng mga opisyal at aktibistang sumusuporta sa mga kabataan at bata ng Palestina.
Pangunahing dumalo:
Sheikh Mohammad Hassan Akhtari, pinuno ng Committee in Support of the Palestinian People's Islamic Revolution sa ilalim ng Presidential Office.
Mga kinatawan mula sa mga organisasyong humanitarian at advocacy na nakatuon sa karapatan at kapakanan ng mga Palestino.
Binigyang-diin sa kaganapan ang internasyonal na pagkakaisa para sa mga batang Palestino, partikular sa edukasyon, proteksyon, at tulong pang-humanitarian sa mga lugar ng labanan.
Layunin ng summit na pag-isahin ang mga aktibista, iskolar, at mga gumagawa ng polisiya upang palakasin ang kamalayan at suporta sa karapatan at kapakanan ng kabataang Palestino.
Ipinakita sa mga larawan ng conference ang mga banner na nag-alala kay Muhammad al-Durrah, mga kalahok na nagsasalita sa podium, at mga media coverage ng pagtitipon ng mga dignitaryo at dumalo.
Narito ang mga larawan mula sa press conference para sa 8th International Summit on Solidarity with Palestinian Children and Youth. Makikita sa mga ito ang mga tagapagsalita, mga kalahok, at ang makabuluhang mensahe ng pagkakaisa para sa mga batang Palestino.
Ang press conference ay bahagi ng mas malawak na inisyatiba upang ipahayag ang suporta sa mga karapatan ng mga kabataang Palestino sa gitna ng patuloy na krisis sa kanilang rehiyon. Sa mga larawang ito, makikita ang mga aktibista, opisyal, at kinatawan mula sa iba’t ibang bansa na nagtipon upang ipahayag ang kanilang paninindigan para sa kapayapaan, katarungan, at proteksyon ng mga bata.
Mga tampok sa mga larawan:
• Mga tagapagsalita sa entablado na may mga banner ng summit
• Mga kabataang kalahok na may mga placard ng pagkakaisa
• Mga media personnel na nagdodokumento ng kaganapan
• Mga simbolikong aktibidad tulad ng pag-aalay ng bulaklak at paghawak ng mga larawan ng mga batang Palestino.
Ang mga larawang ito ay mula sa ABNA English, isang kilalang tagapagbalita ng mga kaganapang pandaigdig na may kaugnayan sa mga isyung panlipunan at pang-relihiyon. Maaari mong bisitahin ang kanilang site upang makita ang buong gallery ng mga larawan mula sa press conference.
