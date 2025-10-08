Mga Ulat ng Larawan: Kilalang Argentinian Shia na Kleriko Dumalo sa Press Conference sa Buenos Aires Hinggil sa Pagpapalaya sa mga Bilanggo ng Sumud
Noong Lunes, Oktubre 6, ginanap ang isang press conference sa A.T.E. ng Buenos Aires, Argentina, na humihiling ng pagpapalaya sa lahat ng bilanggo at dinukot mula sa Sumud Flotilla, lalo na sa tatlong miyembrong Argentinian.
Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :-
Ang kilalang Argentinian Shia na kleriko, si Sheikh Muhsen Ali, kasama ang ilang mga partido politikal, ay kinatawan ng kanilang mga delegado, kasabay ng mga lider panlipunan at mga kilusan para sa karapatang pantao.
Ang pagtuligsa sa Israel ay pandaigdig, at ang ating mga tao ay nananatiling matatag sa pakikiisa!
