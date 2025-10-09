Mga Ulat ng Larawan: Kata’ib Hezbollah Iraq Ipinagdiwang ang Anibersaryo ng Pagkamartir ni Sayyed Hassan Nasrallah sa Qom
Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Iginanap noong Miyerkules, Oktubre 8, 2025, ang seremonya ng paggunita sa anibersaryo ng pagkamartir ni Sayyed al-Muqawama (Pinuno ng Paglaban), Martir Sayyed Hassan Nasrallah. Ang pagtitipon ay isinagawa ng grupong Islamic Resistance na Kata’ib Hezbollah Iraq sa Imam Sadiq (a.s.) Complex sa banal na lungsod ng Qom. …………. 328
9 Oktubre 2025 - 12:43
News ID: 1736718
