Ulat na may larawan / Pagbisita ng Kinatawan ng Asembleya ng mga Eksperto ng Islamikang Republika ng Iran sa Estudyo ng ABNA News Agency
Bumisita si Ayatollah Ahmad Beheshti, kinatawan ng mga mamamayan ng Fars Province sa Assembly of Experts, sa tanggapan ng ABNA International News Agency. Sa kanyang pagbisita, tiningnan niya ang operasyon at mga aktibidad ng ahensya at nagbigay rin ng talumpati kung saan kanyang tinalakay ang mahalagang papel ng midya sa kasalukuyang panahon. …………. 328
12 Oktubre 2025 - 08:11
