Mga Balitang Larawan | Mga Imahe ng Satelayt: Lawak ng Pagkawasak sa Gaza

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ipinapakita ng mga larawang kuha ng satelayt ang malawakang pagkawasak sa Gaza Strip matapos ang matinding pambobomba ng Israel na nagsimula noong 7 Oktubre 2023. Ayon sa pagsusuri ng UN Satellite Center, tinatayang 193,000 gusali sa buong Gaza ang nawasak o nasira dahil sa walang humpay na pag-atake. Ang mga larawang ito ay malinaw na nagpapakita ng saklaw ng pinsala sa mga tirahan, paaralan, ospital, at mga pampublikong pasilidad — isang matinding krisis pangmakatao na patuloy na lumalala sa rehiyon. ………….. 328
12 Oktubre 2025 - 08:56
