Ulat na may mga Larawan | Ika-8 Pandaigdigang Pagpupulong ng Pagkakaisa para sa mga Batang Palestinian sa Tehran
Ang ikawalong Pandaigdigang Pagpupulong ng Pagkakaisa para sa mga Batang at Kabataang Palestinian ay ginanap noong Linggo, 20 Mehr 1404 (Oktubre 12, 2025) sa Silid-pulong ng Mga Pinuno ng mga Bansang Islamiko sa Tehran.
Ang pagpupulong ay isang paggunita kay Shaheed Muhammad al-Durrah, sa mga batang shaheed ng Gaza, at sa labindalawang araw ng makasaysayang pagtatanggol. Dinaluhan ito ng mga dayuhang panauhin, mga politikal at kultural na personalidad, mga NGO, at mga aktibista para sa isyung Palestinian
Ang layunin ng kaganapan ay ipahayag ang pandaigdigang pakikiisa sa mga batang Palestinian, ipatampok ang paglabag ng Israel sa karapatang pantao ng mga bata, at palakasin ang pandaigdigang kilusan para sa kalayaan ng Palestine.
