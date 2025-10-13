Mga Ukat ng Larawan | Martsa sa Geelong Bilang Pagtutol sa Pakikipagkalahok ng Australia sa Genocide ng Israel
Sa Geelong, Australia, nagsagawa ng martsa ang mga mamamayan bilang pagtutol sa pakikipagkalahok ng Australia sa mga operasyon ng Israel laban sa mga Palestino.
Ang mga nagmartsa ay nagpakita ng kanilang paninindigan gamit ang sigaw:
"From the river to the sea, Palestine will be free" – bilang panawagan para sa kalayaan at katarungan para sa mga Palestinian.
Ang pagtitipon ay isa sa maraming kilos protesta sa buong mundo na sumusuporta sa karapatang pantao ng mga Palestinian at tumututol sa mga karahasang militar sa Gaza at iba pang lugar.
