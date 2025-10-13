Mga Ulat ng Larawan | Pagbisita ng Miyembro ng Majlis ng mga Eksperto sa Pamumuno sa Ahensya ng Balitang ABNA24 Estudyo
Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Si Ayatollah Ali Malekouti, kinatawan ng mga mamamayan ng Silangang Azerbaijan sa Majlis ng mga Eksperto sa Pamumuno at miyembro ng Jame-e Modarresin ng Qom Seminary, ay bumisita sa punong-tanggapan ng ABNA International ng Ahensyang Balita ngayong Linggo, 20 Mehr 1404, upang masuri at makilala ang mga gawain at operasyon ng nasabing ahensya. ………….. 328
13 Oktubre 2025 - 09:25
News ID: 1738013
