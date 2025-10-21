Mg aUlat ng Lara wan | Pagkikita ng mga Kampeon sa Palakasan at mga Medalista sa Pandaigdigang Olympiad sa Agham sa Pinuno ng Rebolusyon
Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Noong Lunes, ika-28 ng Mehr 1404 (20 Oktubre 2025), daan-daang kampeon mula sa iba’t ibang larangan ng palakasan at mga medalistang Iranian sa pandaigdigang mga Olympiad sa agham ang dumalo sa Imam Khomeini Hussainiyah upang makipagkita kay Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, Kataas-taasang Pinuno ng Rebolusyong Islamiko. ………… 328
21 Oktubre 2025 - 09:07
News ID: 1741013
