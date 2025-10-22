Ang United Nations ay nananawagan sa lahat ng panig na muling buhayin ang mga negosasyon ukol sa nuclear program ng Iran, kasunod ng pag-expire ng ka
Sa gitna ng tumitinding tensyon sa rehiyon ng Kanlurang Asya, nanawagan ang Kalihim-Heneral ng United Nations sa lahat ng mga kasangkot sa negosasyon ukol sa nuclear program ng Iran na ipakita ang kinakailangang political will upang muling simulan ang mga makabuluhang pag-uusap. Ayon sa tagapagsalita ng UN, nakipagpulong ang Kalihim-Heneral sa mga foreign ministers ng rehiyon, kabilang ang Iran, upang talakayin ang sitwasyon sa Yemen at ang mas malawak na seguridad sa rehiyon.
Konteksto ng panawagan:
Pag-expire ng kasunduan: Noong Oktubre 18, 2025, opisyal nang nag-expire ang Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), ang kasunduang nuklear sa pagitan ng Iran at mga pandaigdigang kapangyarihan. Ito ay itinakda sa ilalim ng UN Security Council Resolution 2231 noong 2015.
Pagbabalik ng mga parusa: Dahil sa pag-alis ng U.S. sa kasunduan noong 2018 at ang patuloy na paglawak ng nuclear program ng Iran, muling ipinatupad ang malawakang parusa ng UN noong Setyembre 2025, na lalong nagpahina sa kasunduan.
Posisyon ng Iran: Ayon sa Iranian Foreign Minister, itinuturing ng Iran na tapos na ang bisa ng Resolution 2231, at tinanggihan ang mga panibagong hakbang ng Europa bilang “ilegal at walang bisa”. Gayunpaman, ipinahayag ng Iran ang patuloy nitong commitment sa diplomasya.
Panawagan ng Russia: Nanawagan ang Russia sa UN Security Council na tapusin na ang pagsusuri sa nuclear program ng Iran, at alisin ang lahat ng natitirang restriksyon sa ilalim ng Resolution 2231.
Pagsusuri:
Ang panawagan ng UN ay isang kritikal na hakbang upang maiwasan ang karagdagang destabilisasyon sa rehiyon, lalo na sa harap ng tumitinding alitan sa Gitnang Silangan. Sa kabila ng pagkaputol ng JCPOA, nananatiling bukas ang posibilidad ng bagong kasunduan kung magpapakita ng political will ang mga pangunahing bansa tulad ng U.S., Iran, at mga bansang Europeo.
Ang diplomasya ay nananatiling pinakamabisang daan upang mapanatili ang kapayapaan, maiwasan ang paglaganap ng armas nuklear, at maprotektahan ang mga sibilyan sa mga bansang apektado ng alitan.
