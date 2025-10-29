Apat na Araw na Workshop: “Sining ng Pagsagot sa mga Pagdududa sa Digital na Mundo” Gaganapin sa Qom
Ang workshop ay inilunsad upang palakasin ang kakayahan ng mga dayuhang mag-aaral ng relihiyon sa pagsagot sa mga shubuhat o pagdududa na kumakalat sa social media at iba pang digital platforms. Layunin nitong:
📅 7 Aban 1404 – 08:32
📍 Lokasyon: Imam Khomeini Complex, Qom
👥 Mga kalahok: 120 mga dayuhang mag-aaral mula sa Jami'at al-Mustafa
Layunin ng Workshop
Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang workshop ay inilunsad upang palakasin ang kakayahan ng mga dayuhang mag-aaral ng relihiyon sa pagsagot sa mga shubuhat o pagdududa na kumakalat sa social media at iba pang digital platforms. Layunin nitong:
Turuan ang mga mag-aaral ng epektibong pamamaraan ng komunikasyon
Ihanda sila sa matalinong pakikipagdiskurso sa mga isyung panrelihiyon at panlipunan
Palakasin ang pananampalataya at lohikal na pagtatanggol sa Islam sa harap ng mga hamon sa online na mundo
Tagapagturo
Ang workshop ay pinangungunahan ni Hassan Sadraei Aref, ang punong patnugot ng ABNA News Agency, sa pamamagitan ng interactive na sesyon ng tanong at sagot.
Mga Petsa ng Workshop
Gaganapin ito sa apat na magkakahiwalay na araw:
5 Aban 1404
12 Aban 1404
19 Aban 1404
26 Aban 1404
Organisador
Ang programa ay inorganisa ng:
Jami'at al-Mustafa International University
Center for Studies and Response to Religious Doubts ng mga seminary.
