Apat na Araw na Workshop: “Sining ng Pagsagot sa mga Pagdududa sa Digital na Mundo” Gaganapin sa Qom

Ang workshop ay inilunsad upang palakasin ang kakayahan ng mga dayuhang mag-aaral ng relihiyon sa pagsagot sa mga shubuhat o pagdududa na kumakalat sa social media at iba pang digital platforms. Layunin nitong:

29 Oktubre 2025 - 09:03
News ID: 1744097

📅 7 Aban 1404 – 08:32

📍 Lokasyon: Imam Khomeini Complex, Qom

👥 Mga kalahok: 120 mga dayuhang mag-aaral mula sa Jami'at al-Mustafa

Layunin ng Workshop

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :-

Turuan ang mga mag-aaral ng epektibong pamamaraan ng komunikasyon

Ihanda sila sa matalinong pakikipagdiskurso sa mga isyung panrelihiyon at panlipunan

Palakasin ang pananampalataya at lohikal na pagtatanggol sa Islam sa harap ng mga hamon sa online na mundo

Tagapagturo

Ang workshop ay pinangungunahan ni Hassan Sadraei Aref, ang punong patnugot ng ABNA News Agency, sa pamamagitan ng interactive na sesyon ng tanong at sagot.

Mga Petsa ng Workshop

Gaganapin ito sa apat na magkakahiwalay na araw:

5 Aban 1404

12 Aban 1404

19 Aban 1404

26 Aban 1404

Organisador

Ang programa ay inorganisa ng:

Jami'at al-Mustafa International University

Center for Studies and Response to Religious Doubts ng mga seminary.

