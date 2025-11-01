Ulat nang Balitana May Larawan — Pagdalaw ng Komandante ng Sepah Mohammad Rasulullah kay Ayatollah Jawadi Amoli
Noong tanghali ng Huwebes, ika-8 ng Aban 1404 (Oktubre 30, 2025), bumisita ang komandante ng Sepah Mohammad Rasulullah ng Tehran kasama ang ilang mga opisyal at kinatawan ng organisasyon sa tanggapan ni Ayatollah al-Uzma Jawadi Amoli.
Sa nasabing pagdalaw, nagkaroon sila ng pag-uusap hinggil sa mga isyung panlipunan, relihiyoso, at pambansa, na may layuning palakasin ang ugnayan sa pagitan ng mga institusyong militar at mga lider ng pananampalataya.
Ang Sepah Mohammad Rasulullah ay isa sa mga pangunahing yunit ng Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) na nakabase sa Tehran, na may tungkuling panseguridad at panlipunan sa kabisera.
Si Ayatollah Jawadi Amoli ay isang kilalang marja' (pinakamataas na awtoridad sa Shia Islam) at pilosopo, na madalas pinapakinggan sa mga usaping moralidad, batas Islamiko, at pamumuno.
