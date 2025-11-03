Ang Estados Unidos ay muling binubuhay ang isang dating naval base sa Puerto Rico at pinapalawak ang mga imprastruktura sa mga kalapit na isla bilang bahagi ng paghahanda sa posibleng tensyon sa rehiyon malapit sa Venezuela.
Mga Pangunahing Detalye
Batay sa ulat ng Reuters at TASS:
Ang dating Roosevelt Roads Naval Station sa Puerto Rico, na isinara mahigit 20 taon na ang nakalipas, ay muling inaayos simula pa noong Setyembre 17, 2025. Kasama sa mga aktibidad ang paglilinis at pagsasaayos ng mga taxiway patungo sa runway.
Kasabay nito, ang U.S. ay nagpapalawak ng mga civilian airport infrastructure sa Rafael Hernández Airport sa Puerto Rico at sa Henry E. Rohlsen Airport sa isla ng Saint Croix, bahagi ng U.S. Virgin Islands.
Ang mga lokasyong ito ay nasa layong 800 kilometro (500 milya) mula sa baybayin ng Venezuela.
Mga Palatandaan ng Military Staging
Ayon sa satellite imagery, may presensya ng F-35 fighter jets, V-22 transport aircraft, KC-130 refueling tankers, at C-17 cargo transports sa mga pasilidad.
May paggalaw ng mga barkong pandigma gaya ng USS Jason Dunham, USS San Antonio, USS Wichita, at USNS Kanawha, na nagpapahiwatig ng aktibong deployment sa rehiyon ng Caribbean.
Konteksto ng Rehiyonal na Tension
Ang mga hakbang na ito ay nagaganap sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan ng U.S. at Venezuela, partikular sa usapin ng demokrasya, migrasyon, at seguridad sa enerhiya.
Bagaman hindi pa pormal na idineklara bilang military escalation, ang pag-aayos ng dating base at pagpapalawak ng mga paliparan ay maaaring magsilbing preparasyon para sa humanitarian response, counter-drug operations, o strategic deterrence.
Buod
Ang Estados Unidos ay aktibong nag-aayos ng dating base militar sa Puerto Rico at nagpapalawak ng mga imprastruktura sa mga kalapit na isla bilang bahagi ng mas malawak na estratehiya sa Caribbean. Sa layong 800 kilometro mula sa Venezuela, ang mga hakbang na ito ay maaaring magsilbing logistical staging ground sa harap ng tumitinding tensyon sa rehiyon.
Sources: tass.com
328
