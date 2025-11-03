Inilunsad ni Elon Musk ang “X Chat”: Isang Encrypted Messaging App na Gaya ng Bitcoin

Inanunsyo ni Elon Musk ang bagong feature na tinatawag na “X Chat”—isang messaging app na gumagamit ng peer-to-peer encryption na kahalintulad ng teknolohiyang ginagamit sa Bitcoin. Layunin nitong makipagkumpitensya sa mga app tulad ng WhatsApp at Telegram.
Ligtas at Pribadong Komunikasyon
Ang X Chat ay bahagi ng platform na X (dating Twitter) at nag-aalok ng end-to-end encryption gamit ang teknolohiyang peer-to-peer.
May kakayahan itong magpadala ng mga mensaheng kusang nawawala (vanishing messages) at hindi ito nagbabahagi ng impormasyon ng user sa mga advertiser.
Teknolohiyang Gaya ng Bitcoin
Ayon kay Musk, ang bagong sistema ay hindi umaasa sa central servers kundi direktang nag-uugnay sa mga user—katulad ng ginagawa ng blockchain sa Bitcoin.
Layunin nitong tiyakin ang buong seguridad at kontrol ng user sa kanilang data.
Kakumpitensya ng WhatsApp at Telegram
Ipinahayag ni Musk na ang X Chat ay mas ligtas at walang ads, kumpara sa mga kasalukuyang messaging apps.
Hindi ito konektado sa mga kumpanyang gumagamit ng data ng user para sa advertising, gaya ng Meta (may-ari ng WhatsApp).
Bahagi ng “Everything App” Vision
Ang X Chat ay bahagi ng mas malawak na plano ni Musk na gawing “app na may lahat” ang X—isang platform na pinagsasama ang social media, messaging, pagbabayad, at e-commerce.
Katulad ito ng WeChat sa China, kung saan maaaring makipag-chat, magbayad, at magnegosyo sa iisang app.
