Balitang Larawan: Malawakang Pagdalo ng Kabataan sa Paggunita sa Pagkamartir ni Hazrat Zahra (S.A.)

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa lungsod ng Karachi, Pakistan, partikular sa Nishtar Park, nagtipon ang libu-libong kabataan upang gunitain ang araw ng pagkamartir ni Hazrat Fatimah Zahra (S.A.), anak ng Propeta Muhammad (S.A.W.). Ang kaganapan ay bahagi ng taunang mga seremonyang panrelihiyon na isinasagawa ng mga Shia Muslim upang alalahanin ang sakripisyo at kabanalan ni Hazrat Zahra (S.A.).
Tampok sa Balita:
Malawakang partisipasyon ng kabataan, na nagpapakita ng kanilang debosyon at pakikiisa sa diwa ng Ahlul Bayt (AS).
Ang mga kalahok ay may dalang mga bandila, plakard, at larawan ni Hazrat Zahra (S.A.).
Ang mga talumpati at panalangin ay isinagawa upang ipahayag ang pagmamahal at paggalang sa Banal na Ina ng mga mananampalataya.
