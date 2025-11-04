Balitang Larawan: Pagdalaw ng mga Mag-aaral at Estudyante sa talumpati ni Ayatollah Khamenei

Sa okasyon ng ika-13 ng Aban, na itinuturing na Pambansang Araw ng Pakikibaka laban sa Pandaigdigang Imperyalismo, isang malaking grupo ng mga mag-aaral at estudyante mula sa iba’t ibang panig ng Iran ang dumalo sa isang espesyal na pagtitipon upang makipagkita kay Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, ang Pinuno ng Rebolusyon ng Islam.
Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Sa okasyon ng ika-13 ng Aban, na itinuturing na Pambansang Araw ng Pakikibaka laban sa Pandaigdigang Imperyalismo, isang malaking grupo ng mga mag-aaral at estudyante mula sa iba’t ibang panig ng Iran ang dumalo sa isang espesyal na pagtitipon upang makipagkita kay Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, ang Pinuno ng Rebolusyon ng Islam.
Detalye ng Kaganapan:
Ginanap sa Husayniyah ni Imam Khomeini, isang mahalagang lugar para sa mga opisyal na pagtitipon ng Rebolusyon.
Layunin ng pagtitipon ang pagpapalalim ng kamalayang pampolitika ng kabataan at pagpapaalala ng kasaysayan ng rebolusyonaryong pakikibaka.
Ang mga kabataan ay nagpakita ng sigasig, debosyon, at pakikiisa sa mga prinsipyo ng Rebolusyon.
…………
328
Your Comment