Balitang Larawan: Damdamin sa Banal na Dambana ng Hazrat Masoumeh (S.A.) sa Gabi ng Pagkamartir ni Hazrat Zahra (S.A.)
Sa gabi ng paggunita sa pagkamartir ni Hazrat Fatimah Zahra (S.A.), ang Haram ng Hazrat Masoumeh (S.A.) sa lungsod ng Qom ay napuno ng mga debotong mananampalataya. Ang buong dambana ay nababalot ng lungkot, pagninilay, at espiritwal na damdamin.
Detalye ng Atmospera:
Ang mga patio at bulwagan ng dambana ay umaalingawngaw sa panaghoy ng mga roza (panrelihiyong awit ng pagluluksa) at salawat (pagpapala sa Propeta at kanyang pamilya).
Ang lungsod ng Qom ay nagbago ng anyo sa gabing ito, na tila nakasuot ng itim na damit ng pagluluksa at kabanalan.
Pagsusuri
1. Espiritwal na Paggunita
Ang seremonya ay hindi lamang ritwal kundi malalim na pagninilay sa sakripisyo ni Hazrat Zahra (S.A.), na itinuturing na ina ng mga mananampalataya sa Islam.
2. Kultura ng Pagluluksa
Ang pagdalo ng libu-libong deboto ay nagpapakita ng malalim na koneksyon ng mga Shia Muslim sa Ahlul Bayt, lalo na sa mga okasyong tulad ng pagkamartir.
3. Pagkakaisa ng Damdamin
Ang sabayang pag-awit ng roza at salawat ay nagbubuklod sa mga puso ng mga deboto, na tila isang kolektibong panalangin ng pag-alaala at pag-asa.
