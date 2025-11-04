Tugon ni Sheikh Naeem Qassem sa Sharif University

Ang komprehensibong pagsasalin at pagsusuri sa Filipino ng opisyal na tugon ni Sheikh Naeem Qassem, Kalihim-Heneral ng Hezbollah Lebanon, sa mga estudyante ng Sharif University of Technology sa Iran:
Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang komprehensibong pagsasalin at pagsusuri sa Filipino ng opisyal na tugon ni Sheikh Naeem Qassem, Kalihim-Heneral ng Hezbollah Lebanon, sa mga estudyante ng Sharif University of Technology sa Iran:
“Iran ang nasa unahan sa pagtatanggol sa mga inaapi”
Ang mga estudyante ng Sharif University ay nagpadala ng liham sa Hezbollah bilang paggunita sa unang anibersaryo ng pagkamartir ni Sayyed Hassan Nasrallah.
Bilang tugon, si Sheikh Naeem Qassem ay naglabas ng opisyal na mensahe ng pasasalamat at pakikiisa.
Nilalaman ng Mensahe
1. Pagpupugay sa Kabataang Iranian
Tinanggap ni Sheikh Qassem ang liham at sinabi:
Pinuri ang kabataang Iranian bilang mga anak ng Rebolusyong Islamiko, na laging nangunguna sa pagtulong sa mga Muslim at inaapi, lalo na sa usapin ng Palestine.
2. Pagpapatuloy ng Landas ng mga Pinuno ng Rebolusyon
Binanggit ang pamana ni Imam Khomeini at ang pamumuno ni Imam Khamenei bilang gabay ng Hezbollah.
Inilarawan ang Hezbollah bilang tagapagtanggol ng dangal ng Islam, na sumusunod sa mga yapak ng mga martir tulad nina Sayyed Abbas Mousavi at Haj Imad Mughniyeh.
3. Pananampalataya sa Tagumpay ng mga Mananampalataya
Ipinahayag ang tiwala sa pangako ng Diyos:
Itinuring ang pagkakaisa ng Iran, Lebanon, Syria, Iraq, at Yemen bilang pagkakatotoo ng pangakong tagumpay laban sa imperyalismo at Zionismo.
4. Pagpupugay sa Iran at mga Kabataan
Pinuri ang Republikang Islamiko ng Iran, ang matalino at matapang nitong pamumuno, at ang mga kabataang tagapagtanggol ng rebolusyon.
Binanggit din ang mahalagang papel ng Yemen at Iraq sa pakikibaka para sa Palestine.
5. Paninindigan para sa Palestine
Sa pagtatapos, muling iginiit ang pagtutok ng Hezbollah sa Gaza at Palestine bilang sentro ng resistensya.
Nagpasalamat sa pakikiisa ng mga estudyanteng Iranian at nanalangin para sa pagkakaisa sa pagtatanggol sa Islam at mga inaapi.
Pagsusuri
Ideolohikal na Tema:
Iran bilang lider ng resistensya: Itinatampok ang Iran bilang pinuno ng pandaigdigang pakikibaka laban sa pang-aapi.
Kabataan bilang tagapagmana ng rebolusyon: Ang mga estudyante ay kinikilala bilang mga aktibong kalahok sa ideolohikal na laban.
Pagkakaisa ng “Axis of Resistance”: Ang mensahe ay nagpapalakas ng transnasyonal na pagkakaisa sa pagitan ng mga bansang lumalaban sa Zionismo.
Politikal na Implikasyon:
Ang mensahe ay nagpapatibay ng ugnayan sa pagitan ng Hezbollah at Iran, lalo na sa larangan ng kabataan at akademya.
Nagpapahiwatig ito ng patuloy na suporta ng Iran sa mga kilusang anti-imperyalista, sa kabila ng presyur mula sa pandaigdigang komunidad.
…………..
328
Your Comment