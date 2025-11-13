Sinunog ng mga Mananakop[ na Siyonista ang Isang Mosque sa Salfit

Isang grupo ng mga settler na Siyonista ang nagsunog ng bahagi ng mosque na "Al-Hajja Hamida" na matatagpuan sa pagitan ng mga nayon ng Kifl Haris at Deir Istiya sa lalawigan ng Salfit sa West Bank.
Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Isang grupo ng mga settler na Siyonista ang nagsunog ng bahagi ng mosque na "Al-Hajja Hamida" na matatagpuan sa pagitan ng mga nayon ng Kifl Haris at Deir Istiya sa lalawigan ng Salfit sa West Bank.
Isinagawa ang pag-atake sa mga unang oras ng umaga ng Huwebes, kung saan nagtamo ng pinsala ang mosque na nasa hilagang-kanlurang bahagi ng Salfit. Ayon sa ulat ng RT, ito ay isang kriminal na kilos na nagdulot ng pagkasira sa banal na lugar.
Bukod sa pagsunog, iniulat ng mga lokal na mapagkukunan na nagsulat din ang mga settler ng mga rasistang at mapanirang slogan sa mga pader ng mosque habang isinasagawa ang pag-atake.
Narito ang ilang larawan mula sa insidente:
Ang insidenteng ito ay bahagi ng tumitinding serye ng mga pag-atake ng mga Israeli settler sa iba’t ibang bahagi ng West Bank, lalo na sa Salfit, kung saan target ang mga relihiyosong lugar at tahanan ng mga Palestino.
……………..
328
Your Comment