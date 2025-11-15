  1. Home
Ulat na May Larawan | Pagsasagawa ng Panalangin para sa Ulan sa Qom

Ang seremonyang panrelihiyon ng panalangin para sa ulan ay isinagawa ngayong Biyernes, ika-23 ng Aban 1404, sa presensya ng mga madasalin at maka-Diyos na mamamayan, sa pangunguna ni Ayatollah Seyyed Mohammad Saeedi, Imam ng Biyernes sa lungsod ng Qom, sa Musalla-ye Qods.

15 Nobyembre 2025 - 08:50
News ID: 1750381

