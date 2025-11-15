Ulat na May Larawan | Eksibisyon ng mga Tagumpay ng Aerospace Force ng IRGC

Bilang paggunita sa Linggo ng Aerospace ng Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) ng Iran, isang eksibisyon ng mga tagumpay ng yunit na ito ay isinagawa sa Aerospace Science and Technology Park ng IRGC sa lungsod ng Tehran.
Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Bilang paggunita sa Linggo ng Aerospace ng Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) ng Iran, isang eksibisyon ng mga tagumpay ng yunit na ito ay isinagawa sa Aerospace Science and Technology Park ng IRGC sa lungsod ng Tehran.
Sa nasabing eksibisyon, iprinisinta sa publiko ang iba’t ibang tagumpay ng Aerospace Force ng IRGC mula sa simula ng pagkakatatag nito hanggang sa kasalukuyan. Kabilang sa mga ipinakita ang mga teknolohiyang may kaugnayan sa mga misil, depensang panghimpapawid, mga drone, at mga operasyong panghimpapawid at pangkalawakan.
