Nalubog sa Tubig ang mga Tolda ng mga Lumikas sa Gaza + Mga Larawan

Dahil sa matinding pag-ulan, ang mga tolda ng mga lumikas na Palestino sa Khan Younis, sa timog ng Gaza Strip, ay nalubog sa tubig. Ang insidenteng ito ay nagpapakita ng matinding kahirapan at kawalan ng proteksyon ng libu-libong pamilya na nawalan ng tirahan dahil sa patuloy na karahasan sa rehiyon.
Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Dahil sa matinding pag-ulan, ang mga tolda ng mga lumikas na Palestino sa Khan Younis, sa timog ng Gaza Strip, ay nalubog sa tubig. Ang insidenteng ito ay nagpapakita ng matinding kahirapan at kawalan ng proteksyon ng libu-libong pamilya na nawalan ng tirahan dahil sa patuloy na karahasan sa rehiyon.
Humanitarian Crisis sa Gitna ng Panahon ng Tag-ulan
Ang mga tolda ay pansamantalang tirahan ng mga pamilyang lumikas mula sa mga lugar na binomba o winasak.
Sa kawalan ng maayos na drainage at imprastruktura, ang ulan ay mabilis na nagdulot ng pagbaha sa mga kampo, na nagpalala sa kalagayan ng mga bata, matatanda, at may sakit.
Panawagan para sa Tulong
Ang mga lokal na organisasyong makatao ay nananawagan ng madaliang tulong mula sa internasyonal na komunidad upang magbigay ng:
Mas matibay na tirahan
Malinis na tubig at pagkain
Serbisyong medikal at sanitasyon
Ang trahedyang ito ay hindi lamang bunga ng kalikasan, kundi resulta ng patuloy na kawalan ng kapayapaan at seguridad sa Gaza. Sa bawat patak ng ulan, ang sakit ng digmaan ay lalong nararamdaman. Panahon na upang ang mundo ay tumugon hindi lamang sa mga balita, kundi sa tunay na pangangailangan ng mga tao.
…………
328
Your Comment