Ulat ng Larawan | Unang Pandaigdigang Kumperensya sa “Burnt Breaths”

Pinangunahan ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Idinaos noong Martes ng umaga ang Unang Pandaigdigang Kumperensya ng mga Beteranong Biktima ng Chemical Warfare, na may temang “Burnt Breaths,” sa Ferdowsi Hall ng Valiasr (A.J.) Complex ng Foundation of Martyrs and Veterans Affairs. Dumalo sa programa si Saeed Ohadi, Pangalawang Pangulo at Pinuno ng Foundation, kasama ang ilang beteranong naapektuhan ng chemical warfare, mga opisyal mula sa loob ng bansa, at mga panauhing internasyonal.
