Sa isang sesyong pang-espesyalisadong binuo sa pakikipagtulungan ng Ahensiyang Balita ng ABNA at ng Zāviyeh Think Tank

Sa isang sesyong pang-espesyalisadong binuo sa pakikipagtulungan ng Ahensiyang Balita ng ABNA at ng Zāviyeh na Think Tank.
Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Tinalakay ang mga pangmatagalang epekto ng pamamahala ng Justice and Development Party (AKP) sa Islam pampulitika sa Turkey.
Dr. Abbas Khamehyar: Ang mga pagbabagong nagaganap sa Turkey ay higit pa sa larangan ng politika; kabilang dito ang unti-unti at matalinong Islamisasyon ng mga estruktura ng estado, ang pagpapalawak ng mga paaralang panrelihiyon, ang pagpapatibay sa mga midyang panrelihiyon, at ang pagsulong ng isang urbanong pamumuhay na nakabatay sa Islam. Ang prosesong ito ay nagbunga ng paghubog sa isang “bagong identidad na Turko” na pinaghalo ang matinding nasyonalismo, Islam pampulitika, at isang masidhing geopolistikong paghahangad ng kapangyarihan.
Dr. Zahra Kabiripour: Sa pagkilala ng administrasyong Erdoğan sa kahalagahan at pagiging sensitibo ng komunidad na Alevi, nagpatupad ito ng isang bagong pamamaraan sa pakikitungo. Ang yugtong ito ay sinabayan ng malawakang programa upang tugunan ang mga kulturang kakulangan ng lipunang Alevi, kung saan ang pinakamahalagang hakbang ay ang pagtatatag ng isang natatanging institusyon para sa pag-aaral ng panitikan at kulturang Alevi.
Dr. Din-Mohammadi: Namumukod-tangi ang papel ng Direktorat ng Relihiyong Turko (Diyanet) sa pagpapalaki ng Islam pampulitika sa lipunan. Kabilang dito ang pagkuha ng mga iskolar na Shia, ang pag-oorganisa ng pagdaraos ng panalangin tuwing Biyernes at mga pagtitipon para sa mga Shia, ang pag-Islamisa ng pamahalaang Erdoğan, at ang pagtatayo ng mahigit 250 mosque, na pawang nagpapatibay sa nasabing tunguhin.
