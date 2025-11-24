  1. Home
Mga Ulat ng Larawan | Seremonya ng Pamamaalam sa mga Banal na Labî ng 100 Hindi-Kilalang mga Martir sa Pambansang Museo ng Rebolusyong Islamiko at Ban

24 Nobyembre 2025 - 14:59
News ID: 1753577

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Ang seremonya ng pamamaalam sa mga banal na labî ng 100 hindi-kilalang mga martir mula sa panahon ng Banal na Depensa ay ginanap noong gabi ng Linggo, ika-2 ng Azar (katumbas na petsa sa kalendaryong Iraniano), sabay ng gabi ng paggunita sa pagkamartir ni Bibi Fatimah al-Zahra (AS). Dinaluhan ito ng mga mamamayang nagmamahal sa mga martir, mga iginagalang na pamilya ng mga nag-alay ng buhay, at mga opisyal mula sa sandatahang lakas at pamahalaan, sa Pambansang Museo ng Rebolusyong Islamiko at Banal na Depensa sa lungsod ng Tehran.

