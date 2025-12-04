Larawan | Pagbisita ng mga Aktibista ng Pahayagang Pampantasan ng Unibersidad ng Qom sa Ahensyang Pandigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (AS),
Nagkaroon ng magkahiwalay na pagbisita ang mga kapatid na babae at lalaki ngayong tanghali ng Lunes (Disyembre 4, 2025) sa iba’t ibang departamento ng Pandaigdigang Balitang Ahensya ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan), sa estudyo ng Balitang ABNA24.
Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Nagkaroon ng magkahiwalay na pagbisita ang mga kapatid na babae at lalaki ngayong tanghali ng Lunes (Disyembre 4, 2025) sa iba’t ibang departamento ng Pandaigdigang Balitang Ahensiya ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan), sa estudyo ng Balitang ABNA24.
Ang layunin ng pagbisitang ito ay para bigyang-daan ang mas malalim na pagkilala ng mga aktibong kasapi ng mga pahayagang pampantasan sa mga propesyonal na proseso ng paglikha ng balita at paggawa ng nilalamang pang-midya.
Pinalawak na Analitikal na A
Kommentaryong Series
1. Pagpapalakas ng Campus Journalism
Ang pagbisita ng mga estudyanteng aktibista sa isang internasyonal na ahensiya ng balita ay malinaw na hakbang tungo sa pagpapalaki ng journalistic competence sa antas ng unibersidad.
Makakatulong ito sa:
Pagpapahusay ng kanilang praktikal na kasanayan
Mas malalim na pag-unawa sa mga pamantayang pang-propesyonal
Pagbuo ng bagong henerasyon ng mga mamamahayag
2. Pagkonekta ng Akademya at Industriya ng Media
Ang mga ganitong programa ay nagsisilbing bridge sa pagitan ng akademikong mundo at tunay na operasyon ng media—
isang ugnayang madalas kulang ngunit kritikal sa paghubog ng credible journalism.
3. Pagsasanay sa Etikal at Responsable na Pag-uulat
Sa panahon ng AI-generated content, misinformation, at hybrid information warfare, ang pagpunta ng mga estudyante sa mga institusyong may malinaw na framework sa pag-edit at beripikasyon ay nagbibigay ng:
Kamalayang etikal
Pagkilala sa pamamaraan ng fact-checking
Paghahanda laban sa maling impormasyon sa campus at online spaces
4. Paglikha ng Mas Malawak na Network
Ang personal na pakikipag-ugnayan sa mga editor, photojournalists, at content producers ay nagbubukas ng:
Internship opportunities
Collaborative student press projects
Pagbuo ng talent pipeline para sa media sector
5. Pagsusulong ng Soft Power at Media Literacy
Sa pananaw ng mas malawak na media ecosystem, ang mga pagbisitang ito ay bahagi rin ng:
Pagpapalawak ng media literacy
Pagtatatag ng *cultural soft power sa gitna ng rehiyonal at internasyonal na hamon
Pagpapalakas sa papel ng mga kabataan bilang tagapagdaloy ng impormasyon.
..........
328
Your Comment