Ulat ng Larawan | Pandaigdigang Kumperensya sa Ugnayang Pangwika, Pangkultura at Pangsibilisasyon ng Iran at Silangang Asya
Ang Pandaigdigang Kumperensya sa Ugnayang Pangwika, Pangkultura at Pangsibilisasyon ng Iran at Silangang Asya ay ginanap kahapon ng Linggo (7 ng Disyembre 2025/ katumbas na petsa sa kalendaryong miladi) sa Kompleks ng Mas Mataas na Edukasyon para sa Wika, Panitikan, at Kulturang Pag-aaral sa Qom.
Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Ang Pandaigdigang Kumperensya sa Ugnayang Pangwika, Pangkultura at Pangsibilisasyon ng Iran at Silangang Asya ay ginanap kahapon ng Linggo (7 ng Disyembre 2025/ katumbas na petsa sa kalendaryong miladi) sa Kompleks ng Mas Mataas na Edukasyon para sa Wika, Panitikan, at Kulturang Pag-aaral sa Qom.
Sa naturang pagtitipon ay isinagawa ang pagtatanghal ng aklat na naglalaman ng mga piling artikulo ng kumperensya, pati na rin ang pagbibigay-parangal sa mga may-akda ng pinakamahusay na mga lahok.
........
328
Your Comment