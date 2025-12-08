Seremonya ng Pagtatapos ng Ika-48 na Pambansang Paligsahan ng mga Araling Qur’aniko sa Qom

Ang seremonya ng pagtatapos ng huling yugto ng Ika-48 na Pambansang Paligsahan ng Qur’an—na sumasaklaw sa mga kategoryang Ma‘arif ng Qur’an, Nahj al-Balaghah, Sahifah al-Sajjadiyyah, at ang pandaigdigang bahagi na inilaan para sa mga internasyonal na mag-aaral at estudyanteng dayuhan ng Jāmiʿat al-Mustafā (ṣ) al-ʿĀlamiyyah—ay ginanap kahapon ng umaga, Linggo (ika-7th ng Disyembre 2025), kasabay ng pagdiriwang ng Araw ng Mag-aaral.
Idinaos ang seremonya sa bulwagang pang-kumperensya ng Banal na Dambana ni Imamzadeh Seyyed Ali (AS) sa Qom, at dinaluhan ito ng mga kalahok, mga guro, opisyal, at mga kinatawan mula sa iba’t ibang bansa na kabilang sa komunidad ng mga internasyonal na mag-aaral.
