Larawang Pang-Balita | Pagkikita ni Sheikh Zakzaky sa Ilang Pangrelihiyong Guro mula sa Iba’t Ibang Estado ng Nigeria
Nakipagpulong si Sheikh Ibrahim Zakzaky kahapon, Sabado, sa kaniyang tahanan sa Abuja, Nigeria, kasama ang isang pangkat ng mga pinunong pang-relihiyon at mga lokal na iskolar mula sa iba’t ibang estado, kabilang ang Taraba, Jigawa, Adamawa, Kano, Gombe, at Benue.
8 Disyembre 2025 - 11:14
News ID: 1759029
