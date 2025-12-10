Ulat Pang-imahen | Pagtitipon Pang-agham sa Estilong Fatemi: “Al-Jār Thumma al-Dār” at Etika ng Pakikipagkapwa sa Kasalukuyan
Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Isinagawa ngayong umaga ng Miyerkules (ika-10th ng Disyembre 2025) ang isang pagtitipon pang-agham tungkol sa Fatemi style na “Al-Jār Thumma al-Dār” at etika ng pakikipagkapwa sa kasalukuyang panahon, sa ilalim ng pangunguna ng World Assembly of Ahl al-Bayt (AS).
Ang pagtitipon ay inorganisa sa pakikipagtulungan ng:
Institusyon para sa Maikling Kurso at Mga Pag-aaral sa Al-Mustafa International University, at
Pandaigdigang Ahensya ng Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanilanawa ang kapayapaan).
Maikling Pinalawak na Analitikal na Komentaryo
1. Pagtitipon at Kahalagahan ng Fatemiyyang pamumuhay
Ang “Al-Jār Thumma al-Dār” ay naglalayong itulak ang kahalagahan ng mabuting kapitbahayan bilang pundasyon ng etikal at panlipunang pamumuhay sa konteksto ng Fatemiyyeh na tradisyon.
2. Etika ng Pakikipagkapwa sa Modernong Panahon
Pinagtuunan ng pagtitipon ang pag-aangkop ng tradisyong Fatemi sa kasalukuyang konteksto, kabilang ang:
pakikipagkapwa sa iba sa lipunan,
pagbibigay halaga sa pagkakaunawaan,
at pagtataguyod ng social cohesion sa gitna ng modernong hamon.
3. Interdisiplinaryong Pagdulog
Sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa akademya at media, ang pagtitipon ay nagpakita ng pagsasanib ng pananaliksik, edukasyon, at pampublikong komunikasyon upang mas mapalaganap ang etikal na kaalaman sa mas malawak na audience.
4. Pambansang at Pandaigdigang Relevansiya
Ang ganitong uri ng pagtitipon ay nagpapalakas ng moral at panlipunang diskurso sa loob at labas ng mundo ng Ahl al-Bayt, na may direktang aplikasyon sa pang-araw-araw na etikal na pamumuhay at community-building.
