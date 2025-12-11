Ang Tradisyon ng Pag-awit ng Panegiriko ay Dapat Maging Sentro ng Panitikang Pang-Resistansya at Pagpapaliwanag ng mga Aral na Panrelihiyon at Rebolus
Ipinakahulugan ng Pinuno ng Rebolusyong Islamiko ang “pambansang resistansya” bilang “katatagan at paninindigan sa harap ng iba’t ibang uri ng presyur mula sa mga makapangyarihang naghahari-harian.” Dagdag niya, minsan ang presyur ay militar—gaya ng naranasan ng sambayanan sa panahon ng Banal na Depensa at ng mga kabataan nitong mga nagdaang buwan—at kung minsan naman ay ekonomiko, pangmidya, pangkultura, o pampulitika.
Ang Iran ay nabalutan ng liwanag at kagalakan sa pagdiriwang ng kaarawan ng pinagpalang si Hazrat Fatima Zahra (س). Kaugnay nito, isang masigla at punô-ng-damdaming programa ng panegiriko, pagbigkas ng tula, at pag-aawit ng papuri para sa “Pinuno ng Kababaihan ng Mundo” ang ginanap sa Husayniyah ni Imam Khomeini (ره) sa presensya ng Pinuno ng Rebolusyon at libo-libong tagapagmamahal ng Ahlul-Bayt (ع).
Sa talumpating tumagal nang halos tatlong oras, binati ni Ayatollah Khamenei ang sambayanan sa pagdiriwang ng kapanganakan ni Hazrat Zahra (س) at binigyang-diin: ang sambayanang Iran, sa pamamagitan ng pambansang resistansya, ay nabigo ang patuloy na pagtatangka ng kaaway na baguhin ang “panrelihiyon, kasaysayan, at kultural na identidad” ng bansa. Sa kabila ng mga hamon, aniya, patuloy na sumusulong ang Iran, kasabay ng wastong paghahanda para sa depensa at pag-atake laban sa kampanyang pang-midya at pang-propaganda na naglalayong salakayin ang “isip, puso, at paniniwala” ng mamamayan.
Binanggit niya rin ang pagsasanib ng kaarawan ni Imam Khomeini (ره) at ng kapanganakan ni Hazrat Zahra (س), at ipinahayag na ang mga birtud at kadakilaan ni Hazrat Fatima ay lampas sa antas ng mauunawaan ng tao. Sa kabila nito, aniya, nararapat na tularan siya sa lahat ng aspeto, kabilang ang pananampalataya, paghahangad ng katarungan, jihad-e-tabyin (misyon ng pagpapaliwanag), pag-aasawa, pagpapalaki ng anak, at iba pa.
Tinukoy rin niya ang pag-awit ng panegiriko (madahi) bilang isang napakahalagang fenomenong may malakas na impluwensiya. Kinakailangan, ayon sa kanya, na pag-aralan ito, siyasatin ang mga kahinaan, at tuklasin ang mga paraan ng pagpapalakas at pagpapaunlad nito.
Inilarawan niya ang madahi bilang isa sa mga pangunahing pinagmumulan ng panitikang pang-resistansya. Ayon sa kanya, anumang ideya o kilusan na hindi nagtataglay ng sariling panitikan ay unti-unting mawawala, at ang madahi at mga lupon (hay’at) ngayon ay lumilikha at nagpapalaganap ng panitikang ito.
Muli niyang ipinaliwanag ang konsepto ng pambansang resistansya bilang pagtindig laban sa iba’t ibang uri ng presyur—militar, ekonomiko, pangmidya, kultural, at pampulitika. Tinukoy niya ang hochi-gari (ingat-ingat na paninira) at propaganda ng mga midya at opisyal ng Kanluran bilang halimbawa ng presyur na pang-propaganda ng kaaway.
Ayon sa kanya, ang layunin ng mga presyur na ito ay minsan ang pag-angkin sa teritoryo—gaya ng ginagawa ng Estados Unidos sa Latin America—o ang pagkuha sa yaman sa ilalim ng lupa, at higit sa lahat, ang pagbabago ng “identidad.”
Ipinunto niya na mahigit isang siglo nang sinusubukan ng mga makapangyarihan na baguhin ang panrelihiyon, historikal, at kultural na identidad ng Iran, ngunit pinawalang-bisa ito ng Rebolusyong Islamiko. Sa nakaraang mga dekada, matagumpay ding hinarap ng sambayanan ang mga nagpapatuloy na presyur ng kaaway.
Tinukoy niya na ang konsepto at panitikang pang-resistansya ay lumawak hindi lamang sa Iran kundi maging sa mga kalapit-bansa. May ilang uri ng presyur na kung ginawa sa ibang bansa ay maaaring tuluyang nagpasuko sa kanila—subalit nakatindig ang Iran.
Sa pagbibigay-diin sa mahalagang papel ng panegirikong Zainabi sa pagpapanatili ng alaala ng mga martir at pagpapalalim ng diwa ng resistansya, sinabi niya na ang Iran ay nasa sentro ng isang malawak na digmaang pang-midya at pang-propaganda, sapagkat nauunawaan ng kaaway na ang bansang ito ay hindi matitinag ng lakas-militar.
Dagdag niya, may ilang grupo na sadyang nagkakalat ng takot sa pamamagitan ng pag-uusap tungkol sa muling pagsiklab ng digmaan, upang panatilihing balisa ang mamamayan—ngunit, aniya, hindi sila magtatagumpay.
Tinukoy niya na ang “linya at layunin ng kaaway” ay ang pagbura sa mga epekto at aral ng Rebolusyon, at ang pagpapalimot sa alaala ni Imam Khomeini (ره). Kanyang sinabi na nasa sentro ng kampanyang ito ang Amerika, na sinusuportahan ng ilang bansa sa Europa at ng ilang indibidwal na tumutulong mula sa labas.
Ayon sa kanya, mahalagang maunawaan ang mga hangarin at estratehiya ng kaaway, at dapat umayon ang mga puwersang panloob ng bansa sa estratehikong kaayusan upang harapin ang pag-atakeng ito na nakatuon sa mga aral na Islamiko, Shi’a, at rebolusyonaryo.
Bagama’t mahirap, sinabi niyang posible ang paglaban sa digmaang pang-midya ng Kanluran. Bilang gabay, hinikayat niya ang mga madah at hay’at na maging sentro ng katapatan sa mga pagpapahalaga ng Rebolusyon at protektahan ang kabataan mula sa tusong layunin ng kaaway.
Nagbigay rin siya ng mga rekomendasyon: ang pagpapaliwanag ng mga aral na panrelihiyon at panglabang espiritu na batay sa buhay ng lahat ng Imams (ع), pagbibigay-diin sa kahinaan ng kaaway kasama ng matatag na depensa laban sa kanyang mga pagdududa, at ang pagpapaliwanag ng mga konseptong Qur’aniko sa personal, panlipunan, pampulitika, at pang-pakikihamok na dimensyon.
Aniya, minsan ang isang mahusay na pag-awit ng panegiriko ay mas mabisa kaysa sa ilang talumpati o sermon. Pinayuhan niya ang mga madah na huwag hayaang pumasok sa kanilang mga pagtitipon ang musika o kulturang nagmula sa panahon ng taghut (panahon ng kawalan ng kabanalan).
Sa pagtatapos, binanggit niya ang hinaing tungkol sa problema ng alikabok sa Khuzestan, at sinabi: ito ay kabilang sa pinakamaliit na suliranin. Marami pang kakulangan at problema sa buong bansa, subalit sa araw-araw, sa pamamagitan ng katatagan, katapatan, sinseridad, kabutihan, at paghahangad ng katarungan, binibigyan ng sambayanan ng Iran ng dangal at lakas ang Islam at ang bansa. Sa kalooban ng Diyos, ang Iran ay patuloy na sumusulong.
Sa simula ng pagtitipon, labing-isang madah ang nagbigay ng tula at panegiriko.
Maikling Pinalawak na Analitikal na Komentaryo
1. Diskursong pampulitika at pang-ideolohiya
Ang talumpati ay malalim na nakaugat sa ideolohiya ng Rebolusyong Islamiko: resistansya, identidad, at paglaban sa impluwensiya ng mga dayuhan.
2. Pagsasanib ng relihiyon at pambansang pagkakakilanlan
Ang pag-uugnay sa kapanganakan ni Hazrat Fatima (س) at sa pamana ni Imam Khomeini (ره) ay nagpapalakas sa ideyang ang pambansang identidad ay hindi maihihiwalay sa relihiyosong identidad.
3. Madahi bilang sandatang kultural
Ang pag-awit ng panegiriko ay inilalarawan bilang cultural soft power na nagtataguyod ng panitikang pang-resistansya.
4. Paglalarawan sa kaaway bilang multi-dimensional na puwersa
Ang presyur ay inilarawan bilang hindi lamang militar kundi pang-ekonomiya, pangmidya, at pangkultura—isang komprehensibong pananaw sa tinatawag na hybrid warfare.
5. Pagtutok sa kabataan
Binibigyang-diin ang papel ng kabataan bilang pangunahing target ng kaaway at pangunahing yaman ng bansa.
