LARAWAN | GINANAP ANG PRESS CONFERENCE NG KAUNA-UNAHANG PANDAIGDIGANG GAWAD KAY IMAM KHOMEINI (RA)

Isinagawa ang press conference ng kauna-unahang Pandaigdigang Gawad ni Imam Khomeini (RA) kaninang umaga ng Lunes (16 ng Disyembre 2025), sa presensya ni Hujjat al-Islam wal-Muslimin Mohammad Mehdi Imani-Pour, Pangulo ng Organisasyon para sa Kulturang Islamiko at Ugnayang Pandaigdig (Islamic Culture and Relations Organization).
Maikling Analitikal na Komentaryo
Ang pagdaraos ng kauna-unahang Pandaigdigang Gawad Imam Khomeini ay nagpapahiwatig ng institusyonalisasyon ng pandaigdigang pagkilala sa intelektuwal, kultural, at ideolohikal na pamana ni Imam Khomeini (RA). Ang presensya ng pinuno ng Organisasyon para sa Kulturang Islamiko at Ugnayang Pandaigdig ay nagbibigay-diin sa diplomasya ng kultura bilang mahalagang instrumento sa pagpapalaganap ng mga ideya, pagpapalalim ng intersibilisasyonal na dayalogo, at pagpapatibay ng ugnayang pangkultura sa internasyonal na antas.
Sa mas malawak na konteksto, ang naturang gawad ay maaaring magsilbing plataporma para sa pandaigdigang diskurso hinggil sa katarungan, paglaban sa pang-aapi, at espirituwal na pamumuno—mga temang sentral sa kaisipan ni Imam Khomeini—na patuloy na may impluwensiya sa kontemporaryong politika at kultura ng rehiyon at ng mundo.
