Larawan | Paglunsad ng 50 Pananaliksik na Gawa ng Pandaigdigang Asemblea ng Ahl al-Bayt (AS)

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Isinagawa kaninang umaga, Miyerkules (ika-17th ng Disyembre, 2025), ang seremonya ng paglulunsad ng 50 pananaliksik na akda ng World Ahl al-Bayt Assembly (AS) sa pangunguna ng Scientific and Cultural Department ng nasabing institusyon.
(Pamumuhay, Kalagayan ng mga Shi‘a, at mga Salin – Bahagi 2)
Ang mga akdang ito ay inilathala sa walong (8) magkakaibang wika at nakatuon sa mga larangan ng pamumuhay (lifestyle), situational analysis ng mga Shi‘a, at pagsasalin, bilang bahagi ng Shi‘a Situational Research Platform.
Sa parehong okasyon, pinarangalan din ang mga natatanging mananaliksik na may mahalagang ambag sa larangang ito.
Maikling Pinalawak na Komentaryo
1. Pagpapalawak ng Pandaigdigang Diskursong Shi‘a:
Ang paglulunsad ng mga akda sa walong wika ay nagpapakita ng malinaw na layunin ng World Ahl al-Bayt Assembly (AS) na gawing pandaigdigan at mas inklusibo ang kaalamang Shi‘a.
2. Kahalagahan ng Situational Analysis:
Ang pagtutok sa kalagayan ng mga Shi‘a sa iba’t ibang rehiyon ay nagbibigay ng mahalagang datos para sa akademikong pag-aaral, pagpaplano ng patakaran, at mas epektibong gawaing kultural at panrelihiyon.
3. Ugnayan ng Pananaliksik at Pamumuhay:
Ang paglalagay ng “pamumuhay” bilang sentrong tema ay nagpapahiwatig ng pagsisikap na iugnay ang teoryang Islamiko sa praktikal na realidad ng modernong buhay.
4. Pagkilala sa mga Mananaliksik:
Ang pagbibigay-parangal sa mga iskolar ay hindi lamang pagkilala sa indibidwal na pagsisikap, kundi pagpapalakas din ng kultura ng pananaliksik at intelektuwal na produksyon sa loob ng pamayanang Ahl al-Bayt (AS).
