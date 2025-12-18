Larawan | Pagtatapos ng Unang Yugto ng Pandaigdigang Gantimpala ni Yumaong Imam Khomeini (RA)

Isinagawa ang seremonya ng pagtatapos ng unang yugto ng Pandaigdigang Gantimpala ni Imam Khomeini (RA) noong Miyerkules ng gabi, ika-26 ng Azar 1404, sa Hall of Summit Conferences, sa presensya ni Masoud Pezeshkian, Pangulo ng Republika.
Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Isinagawa ang seremonya ng pagtatapos ng unang yugto ng Pandaigdigang Gantimpala ni Imam Khomeini (RA) noong Miyerkules ng gabi, ika-17th ng Disyembre 2025, sa Hall of Summit Conferences, sa presensya ni Masoud Pezeshkian, Pangulo ng Islamikang Republika ng Iran.
Maikling Pinalawak na Komentaryo
1. Pandaigdigang Dimensyon ng Kaisipan ni Imam Khomeini:
Ang paglulunsad at pagtatapos ng unang yugto ng gantimpalang ito ay nagpapakita ng patuloy na pandaigdigang impluwensiya ng kaisipan at pamana ni Imam Khomeini, partikular sa larangan ng pulitikal na etika, hustisyang panlipunan, at paglaban sa dominasyon.
2. Simbolikong Presensya ng Pangulo:
Ang pagdalo ng Pangulo ng Republika ay nagbibigay-diin sa opisyal at pambansang kahalagahan ng gantimpala, at sa suporta ng estado sa mga inisyatibang pangkultura at intelektuwal na may pandaigdigang saklaw.
3. Pagpapatibay ng Soft Power:
Ang ganitong mga pandaigdigang parangal ay nagsisilbing instrumento ng kultural at intelektuwal na diplomasya, na naglalayong ipakita ang mga ideyal at prinsipyo ng Islamikong Rebolusyon sa isang akademiko at diyalogong konteksto.
