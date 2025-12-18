Larawan | Isinagawa ang Seremonya ng Paglunsad ng “Ensiklopedya ng mga Kaalaman ng Shi‘a”

Isang Sistematikong Balangkas ng Kaalaman para sa Pagpapakilala ng Shi‘a batay sa Rasyonalidad at Pinagsasaluhang Pag-unawa ng Sangkatauhan.
Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Isang Sistematikong Balangkas ng Kaalaman para sa Pagpapakilala ng Shi‘a batay sa Rasyonalidad at Pinagsasaluhang Pag-unawa ng Sangkatauhan.
Isinagawa ang seremonya ng paglulunsad ng “Ensiklopedya ng mga Kaalaman ng Shi‘a” ngayong Huwebes, ika-27 ng Azar 1404 (kalendaryong Solar Hijri), tumama sa ika-18th ng Disyembre, 2025 sa pagdalo ng mga guro mula sa mga institusyong panrelihiyon at pamantasan, gayundin ng mga iskolar mula sa iba’t ibang bansa, sa bulwagan ng pagpupulong ng Pandaigdigang Asembleya ng Ahlulbayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) sa lungsod ng Qom.
Ayon sa ulat ng Pandaigdigang Ahensiya ng Balita ng Ahlulbayt (ABNA), ang seremonya ng paglulunsad ng “Ensiklopedya ng mga Kaalaman ng Shi‘a” na may pamagat na “Pagpapakilala ng Shi‘ismo sa Makabagong Daigdig: mga Pangangailangan at Hamon” ay ginanap ngayong Huwebes, ika-18th ng Disyembre, 2025 sa presensya ng mga guro mula sa mga institusyong panrelihiyon at akademiko, mga mananaliksik, at mga panauhing dayuhan, sa bulwagan ng kumperensiya ng Pandaigdigang Asembleya ng Ahlulbayt (sumakanila nawa ang kapayapaan).
Sa seremonyang ito, nagbigay ng talumpati sina Ayatollah Ramazani, Kalihim-Heneral ng Pandaigdigang Asembleya ng Ahlulbayt (AS); Hojjat al-Islam wal-Muslimin Dr. Mohammad-Taqi Sobhani, Pangulo ng Instituto ng Al-Bayan para sa Komunikasyon at Teoretikal na Pagpapatibay; Hojjat al-Islam wal-Muslimin Dr. Ahmad Va‘ezi, Pinuno ng Tanggapan ng Islamikong Propagasyon; Hojjat al-Islam wal-Muslimin Dr. Mohsen Alviri, Pinuno ng Kagawaran ng Kasaysayan ng Pamantasang Baqir al-‘Ulum (AS); Hojjat al-Islam wal-Muslimin Sayyid Kalb-e Jawad Naqvi, Kalihim-Heneral ng Kapulungan ng mga Iskolar ng India; at Dr. Mohammad-Ali Rabbani, Pangkalahatang Direktor ng mga Ugnayang Siyentipiko at Akademiko ng Organisasyon ng Kultura at Ugnayang Islamiko.
Sa kanyang talumpati, binigyang-diin ni Ayatollah Ramazani na ang rasyonalidad at pagtuon sa lohikal na pangangatwiran ang pangunahing saligan ng pananaliksik. Kanyang sinabi: “Kung susuriin ninyo ang kabuuan ng mga talata ng Banal na Qur’an, makikita ninyo na humigit-kumulang tatlong daang talata ang nagbibigay-diin sa paggamit ng pag-iisip at pagninilay. Ito ay isang napakahalagang punto. Sinasabi ng Diyos sa ika-10 talata ng Surah Al-Anbiya: ‘Katotohanang Kami ay nagpadala sa inyo ng isang Aklat na naglalaman ng inyong paalaala; hindi ba kayo mag-iisip?’ Minsan ay itinatanong kung bakit sa lipunang Shi‘a at sa lipunang Islamiko, at maging sa sangkatauhan sa kabuuan, ay hindi sapat na nabibigyang-pansin ang ganitong antas ng pag-iisip at pagninilay. Dahil dito, inilagay ng yumaong Al-Kulaini (nawa’y kalugdan siya ng Diyos) ang ‘Aklat ng Isipan at Kamangmangan’ bilang unang aklat sa kanyang bantog na Al-Kafi. Ito ang dapat maging nangingibabaw na diwa. Kaya’t ang mga paksang nais nating ipakita sa mundo sa ilalim ng pamagat ng Shi‘ismo ay dapat nakabatay sa matibay na pangangatwiran.”
Idinagdag niya na ang mga gawaing pananaliksik ay nararapat iharap ng mga may kakayahan at sumailalim sa masusing kritika, sapagkat ang pananaliksik na hindi sinusuri ay nawawalan ng sigla at dinamismo at nangangailangan ng patuloy na pagpapaunlad. Ito aniya ay isang pundamental na usaping dapat bigyang-pansin.
Sa sumunod na bahagi, sinabi ni Hojjat al-Islam wal-Muslimin Dr. Ahmad Va‘ezi, Pinuno ng Tanggapan ng Islamikong Propagasyon, na ang pinakaepektibong larangan sa pagpapalaganap ng mga kaalamang Shi‘a ay ang larangang digital at midya. Ayon sa kanya, sa kasalukuyang kalagayan, ang pinaka-bukas at pinakamabisang espasyo ng pagkilos ay ang midya at cyberspace, sapagkat hindi ito nangangailangan ng pisikal na presensya, hindi nakatali sa isang partikular na sentro o lugar, at may kakayahang maging pandaigdigan at makaimpluwensya.
Tinalakay rin niya ang mga hamon ng pisikal at harapang pagkilos at sinabi na, taliwas sa larangang midya, ang mga hakbang na umaasa sa pisikal na presensya at paggamit ng mga opisyal na institusyon ay kasalukuyang nahaharap sa seryosong mga hadlang at limitasyon. Kabilang sa mga ito, ayon sa kanya, ang mga pandaigdigang parusa, mga restriksiyong legal, at ang paglaganap ng mga kanang-pakpak at anti-Iran na kilusan sa Kanluran.
Sa kanyang talumpati, sinabi naman ni Hojjat al-Islam wal-Muslimin Dr. Mohammad-Taqi Sobhani, Pangulo ng Instituto ng Al-Bayan, na ang “Ensiklopedya ng mga Kaalaman ng Shi‘a” ay isang akdang naglalayong ipakilala ang Shi‘ismo batay sa rasyonalidad at sa pinagsasaluhang pag-unawa ng sangkatauhan. Tinukoy niya ang pangunahing mensahe ng pagtitipong ito bilang ang pagkilala sa mga umiiral na kakayahan at potensyal. Aniya, kinakailangang maunawaan nang wasto ang mga pangangailangan, tukuyin ang mga kakayahan, at lumikha ng ugnayan at sinerhiya sa pagitan ng mga ito. Dahil dito, iminungkahi niya na ang mga institusyong siyentipiko at pangkulturang Shi‘a, sa iba’t ibang pamamaraan at wika, ay magtipon sa isang layunin at planadong kooperasyon upang mapunan ang maraming umiiral na kakulangan sa kaalaman at kultura.
Sa pagpapatuloy ng programa, ipinahayag ni Hojjat al-Islam wal-Muslimin Dr. Mohsen Alviri na ang Ensiklopedya ng mga Kaalaman ng Shi‘a ay isang sistematiko at organisadong balangkas ng kaalamang tumatalakay sa pag-aaral ng Shi‘ismo. Binigyang-diin ng kasalukuyang dekano at pinuno ng Kagawaran ng Kasaysayan ng Pamantasang Baqir al-‘Ulum (AS) na sa makabagong panahon, ang pagsulat ng mga ensiklopedya sa larangan ng Shi‘ismo ay nakapagtamo ng natatanging kahalagahan. Aniya, ang mga Shi‘a ay hindi na isang di-kilalang minorya, bagkus ay naging mga aktibong tagapag-ambag sa antas pandaigdig. Ang paglago ng mga pag-aaral hinggil sa Shi‘ismo sa mga nagdaang dekada ay malinaw na patunay nito. Gayunman, hindi dapat masiyahan sa mga reduksyunistang pananaw, sapagkat ang pandaigdigang papel ng Shi‘ismo ay higit pa sa larangan ng pulitika at rehiyonal na usapin.
Itinuring niya ang paaralan ng Ahlulbayt (AS) bilang isang natatanging yaman na may kakayahang tumugon sa mga hamong intelektuwal, etikal, at espiritwal ng makabagong mundo. Dagdag pa niya, ang mga Shi‘a sa kasalukuyan—tulad ng mga palaisip noong Panahon ng Paliwanag sa Europa—ay nangangailangan ng isang bagong kilusan sa larangan ng pagsulat ng mga ensiklopedya upang maipakita sa isang organisado at pandaigdigang antas ang kanilang pamanang intelektuwal.
Sa isa pang bahagi ng seremonya, sinabi ni Hojjat al-Islam wal-Muslimin Sayyid Kalb-e Jawad Naqvi, Kalihim-Heneral ng Kapulungan ng mga Iskolar ng India, na ang ensiklopedya ay isa sa mga hayag na patunay ng mga siyentipikong himala ng Ahlulbayt (s.k.). Aniya, ang Europa na ngayo’y nag-aangkin ng kataasan ay minsang nalugmok sa kamangmangan, samantalang ang mga Muslim ay laging nasa liwanag dahil sa mga katuruan ng Ahlulbayt (AS). Binigyang-diin niya na ang lahat ng taglay ng mga Muslim ay nagmumula sa dalisay na kaalaman ng Ahlulbayt (s.k.) at sa mga akdang Shi‘a, at na ang Islamikong Rebolusyon ng Iran at ang dakilang katauhan ni Imam Khomeini (nawa’y kaawaan siya ng Diyos) ay naghatid ng napakaraming biyaya para sa sangkatauhan at sa mga inaaping mamamayan ng mundo.
Sa pagpapatuloy ng programa, sinabi ni Dr. Mohammad-Ali Rabbani, Pangkalahatang Direktor ng mga Ugnayang Siyentipiko at Akademiko ng Organisasyon ng Kultura at Ugnayang Islamiko, na ang pagpapakilala ng Shi‘ismo sa makabagong daigdig ay isang usaping intelektuwal, sibilisasyonal, at tagapag-likha ng kabihasnan. Binigyang-diin niya na ang paglulunsad ng Ensiklopedya ng mga Kaalaman ng Shi‘a ay hindi lamang isang seremonyal na gawain, kundi isang hayag na pahayag ng siyentipikong paninindigan—na ang Shi‘ismo ay handang iharap ang mga katuruan nito sa isang sistematiko, dokumentado, at rasyonal na paraan, at pumasok sa makabuluhang diyalogo sa iba pang mga tradisyong intelektuwal mula sa batayan ng kaalaman.
Sa pagtatapos ng seremonya, sa presensya ng mga iskolar at palaisip, pormal na inilunsad ang dakilang akdang Ensiklopedya ng mga Kaalaman ng Shi‘a, na sa kasalukuyan ay may labinlimang (15) tomo na nailathala na.
........
328
Your Comment